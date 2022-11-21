(Бондарь) Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарь) Гликерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: (Бондарь) Марфа Дорофеевна

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-SF1Q Мать Евдокия Саввовна
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: (Бондарь) Евфросиния Дорофеевна

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-PJLG Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Бондарь Федот Дорофеевич

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Текуча, Черкаська область
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: (Бондарь) Иулиания Дорофеевна

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Текуча, Черкаська область
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Бондарь Стефан Дорофеевич

Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5L7 Мать Гликерия Савовна
Смерть
Неизвестно

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