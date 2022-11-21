(Бондарь) Гликерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: (Бондарь) Марфа Дорофеевна
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-SF1Q Мать Евдокия Саввовна
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: (Бондарь) Евфросиния Дорофеевна
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-PJLG Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
09.06.1906
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: (Бондарь) Иулиания Дорофеевна
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Бондарь Стефан Дорофеевич
Отец ребёнка: Бондарь Дорофей Матвеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5L7 Мать Гликерия Савовна
Смерть
Неизвестно