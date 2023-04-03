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Захарьин Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Захарьин Андрей

Мать: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Захарьин Лука (Лукьян)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Захарьин Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Захарьин Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Захарьина) Агафья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Захарьина) Арина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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