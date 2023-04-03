Захарьин Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захарьин Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Захарьин Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Захарьина) Агафья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Захарьина) Арина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно