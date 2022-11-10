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Белоусов Николай Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна

Рождение ребёнка
25.12.1938

Сын: Белоусов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.05.1942

Сын: Белоусов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна

Удынский с/с депутатов трудящихся, Ульчского района (Хабаровский край)
Смерть
Неизвестно

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