Белоусов Николай Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1938
Сын: Белоусов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна
Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.05.1942
Сын: Белоусов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Анна Александровна
Удынский с/с депутатов трудящихся, Ульчского района (Хабаровский край)
Смерть
Неизвестно