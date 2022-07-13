Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Илюшин Дмитрий Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Илюшин Дмитрий Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Илюшин Дмитрий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1966
Дочь: (Илюшина) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Илюшин Дмитрий Ионович
Смерть
Неизвестно