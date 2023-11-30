Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.
Около 1804 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Щенников Фёдор Симеонович

Мать: Щенникова Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ариньева

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ефим Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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