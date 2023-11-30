Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ариньева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Ефим Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно