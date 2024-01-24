(Фролова) Наталья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Наталья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1881

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881

Отец: Фролов Федот Филиппович

Мать: Екатерина Власовна

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