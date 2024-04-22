Кваченков (Кваченко) Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907 ст.
Запись №106 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Крещение
14.05.1907 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Андреев Лупкин и Параскева Акимова Курочкина Таинство крещения совершал священник Василий Наследышев с дьяконом Павлом Лагуткиным
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно