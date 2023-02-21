Кожарина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожарина Ксения Степановна

Кожарина Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кожарина Феодора Николаевна

Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кожарина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кожарин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кожарина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожарин Николай Максимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close