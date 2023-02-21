Кожарина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кожарина Феодора Николаевна
Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кожарина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кожарин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кожарина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Кожарин Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно