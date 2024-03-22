Шишев Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения07.01.1838
Дата смерти13.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1838
Отец: Шишев Павел Петров
Мать: Шишева Прасковья Петрова
Крещение
10.01.1838
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Григориі Петровъ Куракинъ и Онаго ж села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
13.01.1838
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.01.1838
на отведенном кладбище при Казанской церкви