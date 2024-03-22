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Шишев Иван Павлов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.01.1838

Дата смерти

13.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1838

Отец: Шишев Павел Петров

Мать: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.01.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Григориі Петровъ Куракинъ и Онаго ж села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
13.01.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.01.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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