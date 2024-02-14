Нафися Ахметзянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Халиса Габдельганиева
Отец ребёнка: Габдельгани Мухаметгалеев
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Ганиев Хусаин Габдельганиевич
Отец ребёнка: Габдельгани Мухаметгалеев
Смерть
Неизвестно