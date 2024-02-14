Нафися Ахметзянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафися Ахметзянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Халиса Габдельганиева

Отец ребёнка: Габдельгани Мухаметгалеев

Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Ганиев Хусаин Габдельганиевич

Отец ребёнка: Габдельгани Мухаметгалеев

Смерть
Неизвестно

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