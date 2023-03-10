Шемонаев (Неизвестно) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Фёкла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Матвей Неизвестно

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шемонаев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Неизвестно

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шемонаев Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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