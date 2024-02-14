Габдеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Янгалычева (Габдеева) Амина

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1906

Сын: Габдеев Миргалим Саитгараевич

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1909

Сын: Габдеев Баян

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Павлова (Габдеева) Рабига

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Габдеева) Сания

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Рождение ребёнка
1923

Сын: Габдеев Якуб Саитгареевич

Отец ребёнка: Габдеев Саетгарей

Смерть
1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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