Смирнова (Слепцова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти10.04.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Жарко (Смирнова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1917
Дочь: Мещанинова (Смирнова) Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.04.1919
Сын: Смирнов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Смирнов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1923
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1923
Сын: Смирнов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.01.1925
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.04.1926
Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич
Смерть
10.04.1981