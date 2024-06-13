Смирнова (Слепцова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Слепцова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

10.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Слепцов Андрей Михайлович

Мать: Слепцова Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Смирнов Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Жарко (Смирнова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.08.1917

Дочь: Мещанинова (Смирнова) Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.04.1919

Сын: Смирнов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Смирнов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Смирнов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Смирнов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.01.1925

Сын: Смирнов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.04.1926

Сын: Смирнов Петр Филиппович

Отец ребёнка: Смирнов Филипп Дмитриевич

Смерть
10.04.1981

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