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(Грушецкая) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

14.02.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1799

Муж: Поливанов Николай Петрович

Супруг(-а): Мария Васильевна Грушецкая
Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: (Поливанова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1803

Сын: Поливанов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1805

Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1806

Дочь: (Поливанова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1808

Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Смерть
14.02.1827

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