(Грушецкая) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти14.02.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1799
Супруг(-а): Мария Васильевна Грушецкая
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: (Поливанова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1803
Сын: Поливанов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1805
Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1806
Дочь: (Поливанова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1808
Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Смерть
14.02.1827