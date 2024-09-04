Алгазина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Алгазина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Алгазина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Лукьянович
Смерть
Неизвестно