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Алгазина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Григорий Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Алгазина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Алгазина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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