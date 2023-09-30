Пелагея Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1845

Сын: Казак Моисей Анисимович

Отец ребёнка: Казак Анисим Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: (Казак) Анна Анисимова

Отец ребёнка: Казак Анисим Иванович

Яново, Ветковский район, Гомельская область

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