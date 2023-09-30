Пелагея Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1845
Отец ребёнка: Казак Анисим Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: (Казак) Анна Анисимова
Отец ребёнка: Казак Анисим Иванович
Яново, Ветковский район, Гомельская область