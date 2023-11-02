Абашина (Безбородова) Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбашина (Безбородова) Варвара Федотовна

Абашина (Безбородова) Варвара Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1914

Дата смерти

08.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914

Отец: Безбородов Федот Николаевич

Мать: Безбородова Анисья

Рождение ребёнка
06.09.1946

Дочь: Ситина Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Абашин Фёдор Алексеевич

Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашин Фёдор Алексеевич

Смерть
08.11.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close