Абашина (Безбородова) Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1914
Дата смерти08.11.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914
Отец: Безбородов Федот Николаевич
Мать: Безбородова Анисья
Рождение ребёнка
06.09.1946
Дочь: Ситина Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Абашин Фёдор Алексеевич
Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1979