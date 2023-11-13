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Кочнева Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кочнев Андрей

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Андрей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кочнев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кочнев Андрей

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кочнева Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Кочнев Андрей

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.12.1926

Дочь: Зудина (Кочнёва) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Кочнев Андрей

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1983

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