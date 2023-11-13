Кочнева Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кочнев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочнев Андрей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кочнев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Кочнев Андрей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кочнева Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Кочнев Андрей
Рождение ребёнка
15.12.1926
Дочь: Зудина (Кочнёва) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Кочнев Андрей
Смерть
1983