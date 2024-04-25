Мурзин Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Улита Яковлева
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мурзин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Мурзина) Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Мурзина) Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева
Смерть
Неизвестно