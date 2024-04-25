Мурзин Алексей Федоров 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мурзин Федор Афанасьев

Мать: Мурзина (Колотыгина?) Ксения Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Улита Яковлева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мурзина Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мурзин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Мурзина) Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Мурзина) Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Мурзина Улита Яковлева

Смерть
Неизвестно

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