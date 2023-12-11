Кривонос Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1934

Дата смерти

14.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1934

Отец: Кривонос ?

Мать: Роза

Рождение ребёнка
15.03.1964

Дочь: Ульрих Елена

Мать ребёнка: Кривонос Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривонос Виктор

Мать ребёнка: Кривонос Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривонос Нина

Смерть
14.08.1990
Похороны
Неизвестно
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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