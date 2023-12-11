Кривонос Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1934
Дата смерти14.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1934
Отец: Кривонос ?
Мать: Роза
Рождение ребёнка
15.03.1964
Дочь: Ульрих Елена
Мать ребёнка: Кривонос Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривонос Виктор
Мать ребёнка: Кривонос Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривонос Нина
Смерть
14.08.1990
Похороны
Неизвестно
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область