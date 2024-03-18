Боровиков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровиков Федор

Место рождения

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова (--) Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1830

Дочь: Боровикова Зиновья Федоровна

Мать ребёнка: Боровикова (--) Степанида Ивановна

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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