Перминов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Сергей

Мать: Перминова Тамара Германовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.2004

Дочь: Перминова Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.2009

Сын: Перминов Илья Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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