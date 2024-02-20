Перминов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.2004
Дочь: Перминова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.2009
Сын: Перминов Илья Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности