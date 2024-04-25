Пелагея Дмитриева
Место рождениядеревня Пожар
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Егоров
Мать: Наталья Яковлева
д. Пожар Георгиевского Вадбальского прихода
Бракосочетание
06.11.1906 ст.
Жениху 27, невесте не указана. Поручители д. Иштомар Алексей Зотиков, Максим Прокопьев. По нев. д. Пожар Самуил Дмитриев, Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)
Восприемник д. Иштомар крест.девка Степанида Максимова
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)
Восприемник д. Пожар крест. Самуил Дмитриев и крест.девица Евдокия Семёнова.
Рождение ребёнка
10.06.1913 ст.
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)
Восприемник д. Пожар крестьянин Михаил Дмитриевиев
Смерть
Неизвестно