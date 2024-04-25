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Пелагея Дмитриева

Место рождения

деревня Пожар

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Егоров

Мать: Наталья Яковлева

д. Пожар Георгиевского Вадбальского прихода
Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Муж: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 27, невесте не указана. Поручители д. Иштомар Алексей Зотиков, Максим Прокопьев. По нев. д. Пожар Самуил Дмитриев, Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.девка Степанида Максимова
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Пожар крест. Самуил Дмитриев и крест.девица Евдокия Семёнова.
Рождение ребёнка
10.06.1913 ст.

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Изотов (Зотиков)

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Пожар крестьянин Михаил Дмитриевиев
Смерть
Неизвестно

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