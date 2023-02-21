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Васильев Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

25.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1868

Жена: Васильева Мария Федоровна

Россия, Тульская область, Алексин, село Лысцево
Никольский храм. Свидетели по жениху: отставной рядовой Тимофей Игнатов Зверев и серпуховский мещанин Михаил Дмитриев Постников. По невесте: казенный крестьянин Владычной слободы Иван Ипатов Строков и... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1869

Дочь: Клепцова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна

РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
10.02.1871 ст.

Дочь: Селезнева Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Панов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
28.08.1872 ст.

Дочь: Васильева Елисавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна

Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ольга Ивановна

Смерть
25.08.1881
Высокое, Тарусский уезд, Калужская губерния
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