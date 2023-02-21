Васильев Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти25.08.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: Васильев Василий
Бракосочетание
03.07.1868
Россия, Тульская область, Алексин, село Лысцево
Никольский храм. Свидетели по жениху: отставной рядовой Тимофей Игнатов Зверев и серпуховский мещанин Михаил Дмитриев Постников. По невесте: казенный крестьянин Владычной слободы Иван Ипатов Строков и... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1869
Дочь: Клепцова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна
РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
10.02.1871 ст.
Дочь: Селезнева Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Панов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
28.08.1872 ст.
Дочь: Васильева Елисавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Васильева Мария Федоровна
Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Ольга Ивановна
Смерть
25.08.1881
Высокое, Тарусский уезд, Калужская губерния