Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрей Васильевич (1746 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Пономарь села Васькова Романов-Борисоглебского уезда. В 1782 году переведен к Благовещенс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1779

Сын: Благовещенский Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Смерть
До 1805

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