Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Андрей Васильевич (1746 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Пономарь села Васькова Романов-Борисоглебского уезда. В 1782 году переведен к Благовещенс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Благовещенский Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Смерть
До 1805