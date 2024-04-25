Федоров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: Федорова Н...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Алексеева) Марья
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Федоров Л...
Мать ребёнка: (Алексеева) Марья
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Федоров ....
Мать ребёнка: (Алексеева) Марья
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Федорова) Татьяна
Мать ребёнка: (Алексеева) Марья
Смерть
Неизвестно