Федоров Павел Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Около 1869 г.р.
Около 1872 г.р.
Около 1873 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: Федорова Н...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алексеева) Марья

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Федоров Л...

Мать ребёнка: (Алексеева) Марья

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Федоров ....

Мать ребёнка: (Алексеева) Марья

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Федорова) Татьяна

Мать ребёнка: (Алексеева) Марья

Смерть
Неизвестно

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