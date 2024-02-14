Гиззатуллин Габделжамил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатуллин Габделжамил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиззатуллина Махинур

Рождение ребёнка
12.05.1944

Сын: Гиззатуллин Фикрат

Мать ребёнка: Гиззатуллина Махинур

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Махинур

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Махинур

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатуллина Махинур

Смерть
2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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