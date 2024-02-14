Гиззатуллин Габделжамил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиззатуллина Махинур
Рождение ребёнка
12.05.1944
Сын: Гиззатуллин Фикрат
Мать ребёнка: Гиззатуллина Махинур
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Смерть
2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно