Аносов Георгий(Егор) Яковлев 27.05.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносов Георгий(Егор) Яковлев

Место рождения

Кореево, Знаменский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

27.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1888

Отец: Аносов Яков Иванович

Мать: Татьяна Фотлева

Кореево, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броженская (Аносова) Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Михаил

Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Бракосочетание
19.01.1907

Жена: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Пушкино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.10.1908

Дочь: Аносова Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Аносов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Становка, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Аносова Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна

Пушкино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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