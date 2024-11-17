Аносов Георгий(Егор) Яковлев
Место рождения
Дата рождения27.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1888
Отец: Аносов Яков Иванович
Мать: Татьяна Фотлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броженская (Аносова) Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Михаил
Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна
Бракосочетание
19.01.1907
Рождение ребёнка
28.10.1908
Дочь: Аносова Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
12.06.1914
Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна
Становка, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Аносова Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Аносова (Трифонова) Ольга Иосифовна
Смерть
Неизвестно