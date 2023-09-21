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(Савицкая) Стефанида Андреевна

Место рождения

Колодное, Тернопільська область

Дата рождения

12.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1881 ст.

Отец: Савицкий Андрей Иосифович

Мать: Савицкая Мария Лавретьевна

Колодное, Тернопільська область
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Крещение
12.11.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Андрей Иосифов Савицкий и законная жена его Мария Лаврентьева, оба православного вероисповедания, незаконнорожденные Восприемники Стефаниды: побилетный солдат Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно

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