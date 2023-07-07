Русанов Карташев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1890
Дочь: Русанова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
На фото Лидия с мужем, возможно фамилия Урбанский
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: Русанова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
На фото близняшки Лидия и Александра, сестра Клавдия и их двоюродные сестры, все учились в епархиальном училище
Рождение ребёнка
20.03.1892 ст.
Дочь: Русанова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
На фото Клавдия, старшие сестры близняшки Лидия и Александра и их двоюродные сестры, все учились в епархиальном училище
Рождение ребёнка
28.01.1894 ст.
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.
Сын: Русанов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гуськова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945