Русанов Карташев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанов Карташев Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1890

Дочь: Русанова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

На фото Лидия с мужем, возможно фамилия Урбанский
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: Русанова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
На фото близняшки Лидия и Александра, сестра Клавдия и их двоюродные сестры, все учились в епархиальном училище
Рождение ребёнка
20.03.1892 ст.

Дочь: Русанова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

На фото Клавдия, старшие сестры близняшки Лидия и Александра и их двоюродные сестры, все учились в епархиальном училище
Рождение ребёнка
28.01.1894 ст.

Сын: Русанов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.

Сын: Русанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гуськова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Мария Алексеевна

Смерть
1945
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