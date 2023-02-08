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Буханцов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1879

Жена: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1883

Сын: Буханцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Около 1884
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1884

Дочь: (Буханцова) Евфросинья Михайловна

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1887

Сын: Буханцов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: (Буханцова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Буханцев Иван (Иоанн) Михайлович

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Буханцов Поликарп Михайлович

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: (Буханцова) Улита Михайловна

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Буханцов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.07.1906

Жена: Буханцова Агриппина Васильевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Борисовская Агриппина Васильевна, третий брак, с Богдановка
Смерть
Неизвестно

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