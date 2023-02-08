Буханцов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1879
Рождение ребёнка
28.05.1883
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Место жительства
Около 1884
Рождение ребёнка
25.09.1884
Дочь: (Буханцова) Евфросинья Михайловна
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.10.1887
Сын: Буханцов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: (Буханцова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Буханцев Иван (Иоанн) Михайлович
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1897
Сын: Буханцов Поликарп Михайлович
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: (Буханцова) Улита Михайловна
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Буханцов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Буханцова Устинья Ефимовна
Бракосочетание
28.07.1906
Борисовская Агриппина Васильевна, третий брак, с Богдановка
Смерть
Неизвестно