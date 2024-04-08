Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович

Рождение ребёнка
07.05.1932

Сын: Соколов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович

Рождение ребёнка
14.06.1946

Сын: Соколов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович

Рождение ребёнка
19.04.1953

Сын: Соколов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович

Смерть
Неизвестно

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