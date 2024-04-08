Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович
Рождение ребёнка
07.05.1932
Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович
Рождение ребёнка
14.06.1946
Сын: Соколов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.10.1949
Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович
Рождение ребёнка
19.04.1953
Сын: Соколов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Никандрович
Смерть
Неизвестно