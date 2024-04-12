Бастрыкин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871
Бракосочетание
13.10.1889
Рождение ребёнка
11.06.1897
Сын: Бастрыкин Петр Степанович
Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Карнюхина
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Бастрыкин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Карнюхина
Смерть
Неизвестно