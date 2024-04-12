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Бастрыкин Степан Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871

Отец: Бастрыкин Иван Трофимович

Мать: Бастрыкина Евдокия Пунина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.10.1889

Жена: Бастрыкина Прасковья Карнюхина

Рождение ребёнка
11.06.1897

Сын: Бастрыкин Петр Степанович

Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Карнюхина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Бастрыкин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Карнюхина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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