Матрона Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Якимовна

Матрона Якимовна

Место рождения

деревня 1 Богатырева, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1806 и 1808

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1802 и 1807 г.р.

Дети

Между 1827 и 1834 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808

Отец: Яким Ермолаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834

Сын: Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
16.06.1831

Муж: Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.