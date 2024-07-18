Матрона Якимовна
Место рождениядеревня 1 Богатырева, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1806 и 1808
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808
Отец: Яким Ермолаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834
Сын: Макар Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Бракосочетание
16.06.1831
Муж: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Смерть
После 1864