Савкин Виктор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савкина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Луговая Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1978
Сын: Савкин Виталий Викторович
Мать ребёнка: Луговая Тамара Николаевна
Смерть
Неизвестно