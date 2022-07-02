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Савкин Виктор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савкина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Луговая Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1978

Сын: Савкин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Луговая Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно

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