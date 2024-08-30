Скатков Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скатков Константин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

16.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Скатков Дмитрий Иванович

Мать: Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Скатков Виктор Константинович

Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Федотова (Скаткова) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Смерть
16.12.1941

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