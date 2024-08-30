Скатков Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1906
Дата смерти16.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна
Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Скатков Виктор Константинович
Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Федотова (Скаткова) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Смерть
16.12.1941