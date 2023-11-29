Мирончик (Данилевич) Светлана
Место рожденияд. Дрила-1, Логойский район, Минская область, Беларусь
Дата рождения13.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1971
Отец: Данилевич Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирончик Александр
Рождение ребёнка
05.05.1991
Дочь: Сарман (Мирончик) Виктория
Отец ребёнка: Мирончик Александр
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: (Мирончик) Валентина
Отец ребёнка: Мирончик Александр