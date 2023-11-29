Мирончик (Данилевич) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирончик (Данилевич) Светлана

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Место рождения

д. Дрила-1, Логойский район, Минская область, Беларусь

Дата рождения

13.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1971

Отец: Данилевич Антон

Мать: Данилевич (Коломиец) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирончик Александр

Рождение ребёнка
05.05.1991

Дочь: Сарман (Мирончик) Виктория

Отец ребёнка: Мирончик Александр

Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: (Мирончик) Валентина

Отец ребёнка: Мирончик Александр

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