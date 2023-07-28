Леон Петрович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Петр Григорьевич
Мать: Агриппина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Макей Леонович
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Леонович
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Леонович
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Леоновна
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Леонович
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Макрина Леоновна
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Смерть
Неизвестно