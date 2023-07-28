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Леон Петрович

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Петр Григорьевич

Мать: Агриппина Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Макей Леонович

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Леонович

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Леонович

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Леоновна

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Леонович

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Макрина Леоновна

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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