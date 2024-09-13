Смирнова Мария Егорова 31.03.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Мария Егорова

Место рождения

Житово

Дата рождения

31.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1866

Отец: Егор Артамонов

Мать: Татьяна Иванова

Житово
Бракосочетание
15.04.1887

Муж: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Смирнов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Смирнов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: (Смирнова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Смирнова Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: (Смирнова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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