Смирнова Мария Егорова
Место рожденияЖитово
Дата рождения31.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1866
Отец: Егор Артамонов
Мать: Татьяна Иванова
Житово
Бракосочетание
15.04.1887
Рождение ребёнка
18.08.1888
Дочь: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1890
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1896
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: (Смирнова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1902
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1906
Дочь: (Смирнова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Васильев
Смерть
Неизвестно