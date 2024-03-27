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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Белова Лукерья Кулишева/

Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/

Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишев Пётр

Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишев Ефим

Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишев Даниил

Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишев Иван

Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/

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