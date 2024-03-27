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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Белова Лукерья Кулишева/
Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/
Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишев Пётр
Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишев Ефим
Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишев Даниил
Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишев Иван
Отец ребёнка: Кулишев Семён Кулишев/