Гирфанов Раиф Кашиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна
Рождение ребёнка
30.03.1959
Дочь: Гирфанова Райфа Раифовна
Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна
Рождение ребёнка
06.03.1964
Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна
Смерть
Неизвестно