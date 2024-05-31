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Гирфанов Раиф Кашиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирфанов Риф Райфович

Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна

Рождение ребёнка
30.03.1959

Дочь: Гирфанова Райфа Раифовна

Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна

Рождение ребёнка
06.03.1964

Сын: Гирфанов Зуфар Райфович

Мать ребёнка: Амирова Сахия Габделлатыповна

Смерть
Неизвестно

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