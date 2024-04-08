Алена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ефим Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Филимон Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Василий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Федосья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Амплей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Зиновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Зиновьев
Смерть
Неизвестно