Алена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ефим Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Филимон Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Василий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Федосья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Меринов Николай Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Амплей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Зиновьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Зиновьев

Смерть
Неизвестно
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