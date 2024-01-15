Пугина Васса Иванова (Романова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти11.08.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
23.12.1862
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
22.08.1867
Сын: Пугин Иван Иванович
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
03.05.1869
Сын: Пугин (королев) Николай Иванович
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
?.09.1870
Сын: Пугин Иван Иванович
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
09.03.1872
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Рождение ребёнка
18.10.1873
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1908