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Пугина Васса Иванова (Романова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пугин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Рождение ребёнка
23.12.1862

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1867

Сын: Пугин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1869

Сын: Пугин (королев) Николай Иванович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1870

Сын: Пугин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Рождение ребёнка
09.03.1872

Сын: Пугин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1873

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Иван Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин (королев) Иван Арефьев

Смерть
11.08.1908
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