Лахно (Радуль) Иулия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахно (Радуль) Иулия

Место рождения

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радуль Никита

Мать: скрыто настройками приватности

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютюнникова (Лахно) Любовь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Бородинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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