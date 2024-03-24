Иов Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1856
Сын: Григорий Иовлев
Мать ребёнка: Агрипена Никитина
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Феодосия Иовлева
Мать ребёнка: Агрипена Никитина
Смерть
Неизвестно