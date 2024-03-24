Иов Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1856

Сын: Григорий Иовлев

Мать ребёнка: Агрипена Никитина

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Феодосия Иовлева

Мать ребёнка: Агрипена Никитина

Смерть
Неизвестно
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