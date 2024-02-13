Прохоров Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Степан Данилович

Прохоров Степан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.

Дочь: Прохорова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Нарышкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.

Сын: Прохоров Василий Степанович

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.