Прохоров Степан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.
Дочь: Прохорова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Нарышкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.
Сын: Прохоров Василий Степанович
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно