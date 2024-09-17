Кинзябулатова (Абуллина) Клара
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1950
Отец: Рыбаков Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кинзябулатов Мударис
Рождение ребёнка
30.08.1970
Сын: Хасанов Салават
Отец ребёнка: Хасанов Марат
Рождение ребёнка
22.01.1977
Дочь: (Кинзябулатова) Айгуль
Отец ребёнка: Кинзябулатов Мударис
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Кинзябулатова (Кинзябулатова) Миляуша
Отец ребёнка: Кинзябулатов Мударис