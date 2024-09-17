Кинзябулатова (Абуллина) Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1950

Отец: Рыбаков Серафим

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кинзябулатов Мударис

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Хасанов Салават

Отец ребёнка: Хасанов Марат

Рождение ребёнка
22.01.1977

Дочь: (Кинзябулатова) Айгуль

Отец ребёнка: Кинзябулатов Мударис

Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Кинзябулатова (Кинзябулатова) Миляуша

Отец ребёнка: Кинзябулатов Мударис

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