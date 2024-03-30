Каныгин Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1936
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Красноярск
Рождение ребёнка
23.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
г.Киев