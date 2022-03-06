Гущин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1961
Дата смерти06.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1961
Бракосочетание
22.09.1984
Рождение ребёнка
11.02.1986
Дочь: Гущина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна
Смерть
06.03.2022