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Гущин Сергей Александрович

Место рождения

Богородка, Сандыктауский район, Акмолинская область

Дата рождения

25.03.1961

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1961

Отец: Гущин Александр

Мать: Гущина (Панчевв) Валентина Ивановна

Богородка, Сандыктауский район, Акмолинская область
Бракосочетание
22.09.1984

Жена: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.02.1986

Дочь: Гущина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Смерть
06.03.2022

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