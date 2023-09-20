Задорожный Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Жена

1973 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1973

Отец: Задорожный Владимир

Мать: (Баринова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Любимова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
21.07.2003

Сын: Задорожный Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: (Любимова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
18.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Любимова) Надежда Викторовна

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