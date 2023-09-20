Задорожный Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1973
Отец: Задорожный Владимир
Мать: (Баринова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.2003
Сын: Задорожный Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: (Любимова) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
18.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Любимова) Надежда Викторовна